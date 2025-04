Helikopter zuhant a Hudson folyóba, a pilóta és öt utasa meghalt

Csütörtökön tragédiával végződött egy család délutáni városnéző kirándulása New Yorkban, miután az őket szállító helikopter lezuhant, és a Hudson folyóba csapódott. A balesetben a gépen tartózkodó mind a hat személy, a pilóta, valamint öt utasa, két felnőtt és három gyerek életét vesztette. A tragikus esetről egy videófelvétel is készült.

A CNN azt írja, hogy a tragédia áldozata a Siemens egy spanyolországi vezetője, Agustín Escobar, valamint annak családja. Négy áldozatot a helyszínen halottnak nyilvánítottak, két gyereket kórházba vittek, de az ő életüket sem tudták megmenteni.

A helikopter kiemelését is elkezdték. Az azt üzemeltető New York Helicopter Charter Inc. vezérigazgatója azt mondta, amikor a karbantartásról kérdezték, hogy a vállalat karbantartási igazgatója foglalkozik ezzel, aki pedig nem akart nyilatkozni. A cég karbantartási feljegyzései nem nyilvánosak. Szemtanúk szerint a helikopter a levegőben “szétesett”, a gép farokrésze és a rotor levált.

A FlightRadar24 szerint egy Bell 206L-4 típusú, 2004-ben épült helikopter zuhant le, mely légialkalmassági igazolása 2029-ig volt érvényes.

Nem ez az első eset, hogy helikopter zuhant a Hudsonba: 2013-ban négy turistával a fedélzetén kellett egy gépnek kényszerleszállást végrehajtania a folyón, azt az esetet mindenki túlélte. Szintén a Hudson folyón történt az egyik legismertebb, jó véget ért repülőgép-baleset is, amikor 2009-ben a folyóra tudta letenni a pilóta az A320-as repülőt, miután annak mindkét hajtóműve leállt.