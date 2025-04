Panama engedélyezi az amerikai csapatok telepítését a csatorna közelében

Panama engedélyezi az amerikai csapatok telepítését a csatornához közeli zónákban és a csatorna mellett - derült ki a panamai kormány által csütörtökön közzétett kétoldalú megállapodásból, amely azonban kizárja a katonai támaszpontok létrehozásának lehetőségét.

A Pete Hegseth amerikai védelmi miniszter és panamai kollégája, Frank Abrego által aláírt megállapodás kimondja, hogy az amerikai hadsereg és az Egyesült Államok által bérelt katonai magáncégek „használhatják az engedélyezett helyszíneket, létesítményeket és kijelölt területeket kiképzésre, humanitárius tevékenységekre (...) és gyakorlatokra”. A hároméves és megújítható megállapodás szerint a létesítmények a panamai állam tulajdonát képezik, és a két ország haderőinek „közös használatára” szolgálnak - írja az MTI.

photo_camera A 366 méter hosszú és 51 méter széles MSC Marie konténerhajó áthalad a Panama-csatornán 2024. augusztus 30-án. Fotó: Panama Canal Authority/AFP

Pete Hegseth egy panamai sajtótájékoztatón kijelentette, hogy a két ország által rendszeresen végrehajtott közös védelmi gyakorlatok „lehetőséget adnak egy olyan katonai bázis újraindítására, ahol amerikai csapatok” tevékenykednek, ugyanakkor Frank Abrego még ugyanezen a sajtótájékoztatón hangsúlyozta:

„Nem fogadhatunk el katonai bázisokat vagy védelmi létesítményeket”.

Az amerikai csapatok panamai jelenléte érzékeny kérdés a közép-amerikai országban, mivel arra az időszakra emlékeztet, amikor az Egyesült Államoknak katonai bázisokkal rendelkező enklávéja volt ott, mielőtt 1999-ben átadta volna a csatornát a panamaiaknak.

Donald Trump amerikai elnök január 20-i beiktatási beszédében jelentette be az Egyesült Államok igényét a Panama-csatornára. Azóta többször is nyíltan kijelentette, hogy az Egyesült Államoknak kellene ellenőrzést gyakorolnia a fontos vízi út felett. Trumpék szerint ugyanis a csatornát gyakorlatilag Kína működteti, amit Panama és Kína is tagadott. Mindeközben természetesen Kína sem nézi jó szemmel, hogy Amerika foga Panamára (is) fáj.