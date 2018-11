A demokraták felemás napja

A 2018-as amerikai félidős választás kampányának vezérmotívuma a mítikus kék hullám, a demokraták várt előretörése volt. A párt a közvélemény-kutatásokban stabilan 7-8 százalékkal vezetett a republikánusok előtt, és bár a pártok népszerűsége a rendkívül összetett amerikai választási rendszerben csupán irányadó mutató, ez alapján joggal reménykedhettek abban a demokraták, hogy nem csupán a 2010-ben elveszített többségüket szerezhetik vissza a képviselőházban, hanem akár a szenátusban is többségbe kerülhetnek, és több államban a kormányzó- és törvényhozási választásokon is diadalmaskodhatnak.

A végeredmény ebből a szempontból felemás lett. A demokraták bizakodásával szemben a közvélemény-kutatások ugyan már hónapok óta azt jelezték, hogy a szenátusban, ahol eleve sokkal nehezebb helyzetből indultak, mert például 42 republikánus szenátornak idén meg se kellett méretnie magát, a republikánusok akár még növelhetik is minimális többségüket.

Növelték is, nem is kevéssel. A demokraták simán elbukták azt a két államot, ahol eleve nagyon kevés esélyük volt mandátumuk megvédésére: Észak-Dakotában és Missouriban is sima győzelmet szerzett a republikánus kihívó.

Némi meglepetésre ugyanez történt Indianában, és Floridában is, pedig ott még a felmérések szerint is a demokrata jelölt volt az esélyesebb. Floridában ráadásul a kormányzói versenyt is elbukták a demokraták, a régebben ingadozó államnak számító Floridában a jelek szerint egyre stabilabb a republikánus többség.

A képviselőválasztáson viszont minden a legszebb demokrata remények szerint alakult. Itt nagyobb jelentősége volt annak a felmérésekben kirajzolódó folyamatnak, hogy a műveltebb, gazdagabb rétegek tömegével fordulnak el Donald Trumptól, így a demokraták sok, hagyományosan inkább republikánus, elővárosi körzetben is diadalmaskodni tudtak a hagyományosan demokrata nagyvárosok mellett. Így Trump elnökségének félidejében magabiztos többséget szereztek a kétévente teljesen újraválasztott képviselőházban.

Ezt, hogy a képviselőházat kétévente teljesen újraválasztják, azért érdemes hangsúlyozni, mert a demokraták most több olyan körzetben is győztek, amelyekben egy elnökválasztási évben a republikánusoknak jobbak a győzelmi esélyei - magyarán most sok olyan képviselőjük lesz, aki akár már a következő választáson elveszítheti mandátumát. Főleg úgy, hogy a republikánusok egy kategóriában kimondottan jól szerepeltek: az amerikai tagállamokban sok kormánytisztviselőt is közvetlenül választanak, így a választásokat felügyelő tagállami belügyminisztereket is. A republikánusok ezekben a versenyekben különösen jól szerepeltek, így lehetőségük lesz rá, hogy a szabályokat pártjuk igényeihez igazítsák.

A szenátusi eredményeknek is hatása lehet a következő, 2020-as választásra: a most megszerzett mandátumaikkal akár akkor is megőrizhetik a többségüket.