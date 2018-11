Soha ennyi nőt nem választottak még képviselőnek az USA-ban

Az amerikai képviselőházban eddig sosem szolgált több egyszerre 84 nőnél. Szerdára virradó éjszaka még bőven tartott a szavazatok összesítése, de már keleti parti idő szerint este 11-kor, amikor a nyugati parton néhol még szavaztak, már 85 képviselőnő lehetett biztos a mandátumában.

Sharice Davids bennszülött amerikai, leszbikus, és MMA-harcos. Fotó: WHITNEY CURTIS/AFP

Köztük többen külön is történelmi győzelmeket arattak. Az amerikai történelemben először bennszülött amerikai nő is lesz a képviselőházban, egyből kettő is. A kansasi Sharice Davids ráadásul még leszbikus is, és mielőtt politikusnak állt volna, a brutális küzdősportban, az MMA-ban jeleskedett. A másik bennszülött amerikai képviselőnő az új-mexikói Debra Haaland.

Ilhan Omar, az első szomáliai-amerikai képviselőnő. Omar 13 éves korában menekültként érkezett az Egyesült Államokba. Fotó: Stephen Maturen/AFP

Ilhan Omar is történelmet írt. Az újonnan megválasztott 36 éves demokrata képviselőnő az első szomáliai-amerikai a képviselőházban. Omar Mogadishuban született, 1995-ben menekültként érkezett az Egyesült Államokba. Palesztin származású tagja is először lesz a képviselőháznak, a ciszjordániai bevándorlók gyermekeként már az Egyesült Államokban született Rashida Tlaib Omarhoz hasonlóan muszlim, és Bernie Sandershez hasonlóan a demokratikus szocializmus híve. Ők az első muszlim képviselőnők az amerikai történelemben.

A demokrata balszél másik reménysége is győzni tudott, a New York-i Alexandria Ocasio-Cortez ráadásul a valaha volt legfiatalabb képviselő lesz az új képviselőházban a maga 29 évével.

Nem csupán a képviselőházban dőlt meg a rekord, az egész törvényhozásban is. Magyar idő szerint fél hétkor már garantált volt, hogy a képviselőházban legalább 92, a szenátusban pedig legalább húsz nő szerzett mandátumot, ez összesen 112, öttel több, mint az eddigi rekord.

Most először választottak kormányzónak egy homoszexualitását nyíltan valló politikust, Jared Polis Coloradóban nyert, ahol a demokraták a helyi törvényhozás mindkét házában is többséget szereztek.

Rendkívül magas volt a részvétel. Míg a legutóbbi félidős választáson, 2014-ben 83 millióan szavaztak képviselőjelöltekre, idén 114 millióan. A többlet a demokraták lelkesedésén túl Donald Trump mozgósító képességét is bizonyítja, aminek a szenátusi választásokon nagy hasznát is látták a republikánusok.