Egy férfi addig lökdöste egy horvát antifasiszta szobrát Splitben, míg az rádőlt és eltörte a lábát

Egy 65 éves férfit műteni kellett, miután kimozdította a helyéről a horvát antifasiszta ellenállás vezetőjének, Rade Končarnak a mellszobrát Splitben.

A szobor pedig rádőlt és és eltörte a lábát.

Az eset szerdán történt, és egy helyi újság és a rendőrség is beszámolt be. A férfi többször is meglökte a szobrot, le akarta dönteni, ez végül sikerült is, az előbb említett mellékhatással.

A hatóságok vandalizmus miatt indítottak eljárást a férfi ellen. Končar ünnepelt jugoszláv partizán volt, aki a második világháború során küzdött a nácibarát horvát rezsim ellen. 1942-ben azonban elfogták az olasz erők és 31 kommunista bajtársával együtt kivégezték.

A horvát függetlenség 1991-es elérése óta több ezer antifasiszta szobrot rongáltak meg az országban. (Guardian)