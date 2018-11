A Sátánista Egyház beperelte a Netflixet, amiért lemásolták a szobrukat

A Sátánista Egyház 2015-ben készíttetett egy szobrot Baphometről, a félig kecske-, félig embertestű pokolbéli lényről két gyerek társaságában. Nagyon büszkék rá, tök jogosan, elvégre elég jól néz ki:

A szobor Little Rockban, Arkansas állam központjában Fotó: Hannah Grabenstein/AP

A szobor megtetszett a Netflixnek és a Warner Brothersnek is, egyik új sorozatukban, a Sabrina boszorkány fiatalkori kalandjairól szóló Chilling Adventures of Sabrina című sorozatban is feltűnik, pontosan ugyanez a kompozíció:

A Sátánista Egyház szerint ez szerzőijogsértés, ezért 150 millió dollárt szeretnének kárpótlásul. (NPR)