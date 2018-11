Általános iskolások előtt próbálta ki a Fidesz jelöltje, hogyan kell ígérgetni a választás előtt

A hétvégén időközi képviselőválasztást tartanak a XVI. kerületben, de ettől persze teljesen függetlenül egy olyan új sportpályát adtak át a Szent-Györgyi Albert Általános Iskolában, aminek a felavatásához rögtön négy fideszes politikus is kellett.

A jeles eseményre a Fidesz helyi jelöltjét, Horváth Ádámot is meghívták a Szent-Györgyi Albert Általános Iskolába, hogy segítsen Kocsis Máténak, Szatmáry Kristófnak és a kerületi polgármesternek átadni az új sportpályát.

Az ünnepségre az egész iskolát kivezényelték, és miután az énekkar befejezte a műsorát, Horváth Ádám a mikrofonhoz lépve elmondta a gyerekeknek, hogy már az apja is képviselő volt a körzetben, egyébként rajongott a kézilabdáért, és most biztos ő is nagyon boldog, hogy „itt a szeretet körzetében, Rákosszentmihályon”. Majd miután megköszönte a pályát Kocsis Máténak, Kovács Péter polgármesternek és a tankerületi vezetőnek, a lényegre tért:



„Megígérem nektek is, gyerekek, hogy ha megválasztanak engem képviselőnek, akkor sokat fogok veletek foglalkozni, és igyekszek mindent megtenni azért, hogy ez az iskola továbbra is fejlődjön. Nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgattatok.”

»Taps«