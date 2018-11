Lázár János gyakorolhatja a tulajdonosi jogokat a Ménesbirtok felett

Lázár Jánosra, a bukott minisztert, a Nemzeti Ménesbirtok által ellátott állami feladatok koordinálásáért felelős kormánybiztosra ruházta az állami tulajdonú részvénytársaság tulajdonosi jogainak gyakorlását Bártfai-Mager Andrea, a nemzeti vagyon kezeléséért velelős tárca nélküli miniszter a Magyar Közlöny november 8-i számában kihirdetett 5/2018(XI. 8.) számú NVTNM rendeletében.

A rendelet alapján Lázár 2020. szeptember 30-ig járhat el tulajdonosként az állami részvénytársaságnál. Ez jelentősebb jogkör annál, amit kormánybiztosként élvezett, mert innentől minden részvényesi döntést ő maga hozhat meg. A kormánypártok júliusban módosították úgy a vagyontörvényt, hogy az állami cégek feletti joggyakorlást magánszemélyekre is ruházhassák, de most először ruházták ténylegesen is egy magánszemélyre a tulajdonosi jogok gyakorlását. (Via Népszava)