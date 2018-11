Bezár a „méreggyár” a Tisztviselőtelepen

Hivatalosan maga a nemesfémüzem döntött úgy, hogy lehúzza a rolót, de ezt az elmúlt években a környék lakói és politikusok is követelték, mivel a gyár folyamatosan szennyező anyagokat bocsátott ki a sűrűn lakott környéken.

A józsefvárosi önkormányzat honlapján olvasható a hír, hogy a Pest Megyei Kormányhivatal, illetve azon belül az Érdi Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya tájékoztatása szerint a Metal-Art Nemesfémipari Zrt. az Üllői út 102. szám alatti telephelyen folytatott tevékenységével felhagy. Az engedélyt a tevékenység felhagyásához megadják, ezzel egyidejűleg a szükséges környezetvédelmi intézkedések megtételére fogják kötelezni az érintetteket.

Régi és ronda történet érhet ezzel véget.

Az Index másfél évvel ezelőtti (!) cikkében

a kormányhivatal és katasztrófavédelem is elismerte, hogy szennyezik a talajt, füst van és bűz van, de szerintük nincs semmi tennivaló.

A Belügyminisztérium önkormányzati államtitkára pedig megnyugtatott mindenkit, hogy az amúgy rákkeltő etilén-oxidból csak kevés került a környezetünkbe.

Az önkormányzati honlap híre először úgy állítja be, mintha az önkormányzatnak semmi feladata és felelőssége nem lenne az ügyben, majd a körzet önkormányzati képviselője siet learatni a babérokat a bezárás miatt. Az újabban űrkutatásért felelős miniszteri biztosként tevékenykedő Ferencz Orsolya üdvözölte a döntést, hogy a területen ez a tevékenység megszűnik. „A Tisztviselőtelep Budapest egyik zöldövezeti, családi házakkal teli részeként Józsefváros zöld szíve kell maradjon, ahol semmiféle olyan ipari tevékenységnek nem lehet helye, ami környezeti károkat okoz. A Józsefvárosi Önkormányzat mindent megtett azért, hogy a probléma minél hamarabb megoldódjon és a lakosság tiszta és biztonságos környezetben éljen. Épp ezért nagyon fontos, hogy megtörténjen a tevékenység megszűnésén túl a teljes felmérés és elhárítás az esetleges környezeti károk vonatkozásában. Az Önkormányzat továbbra is kiemelt figyelemmel fogja követni a területen folyó vizsgálatokat” – hangsúlyozta a képviselő.

Kicsit másképp emlékszik Erőss Gábor, a Párbeszéd képviselője, aki a kormánypártokkal szemben is erőltette, hogy be kell zárni a gyárat, amely mellesleg az első Orbán-kormány oligarchája, a vegyépszeres Nagy Elek érdekeltsége.

Erőss ezt írta a blogján:

„Bezár a méreggyár! Sikerült kiharcolni. Budapest, a 8. kerület, azon belül is a józsefvárosi Tisztviselőtelep lakói és a Heim Pál Gyermekkórház kis betegei végre biztonságban lesznek! Néha-néha ellenzéki képviselőként is lehet sikert elérni. Ha az ember nem hagyja annyiban!

Erőss akcióban Fotó: drerossgabor.blog.hu

Kirobbantottam a botrányt, nyilvánosságra hoztam hogy már korábban is súlyos, rákkeltő szennyezéseket okozott a Metal-Art üzem, adatokat igényeltem, újra meg újra, mintát vettem és akkreditált méréseket is végeztettem. Sajtótájékoztatót tartottam. Felhívtam a figyelmet arra, hogy egyes mérgező, rákkeltő anyagok 12 ezerszeres (!) dózisban kerültek a csatornába. A legolvasottabb portálokig, napilapokig és legnézettebb tv-csatornákig jutottam el a hírrel. Feljelentést tettem. A kerületi rendőrkapitányt is kérdeztem erről a testületi ülésen. Nem hagytam, hogy megfélemlítsenek (Kocsis Máté rémhírkeltéssel vádolt, rámuszította a Fideszes revolver-sajtót).

A miniszter is beismerte. Interpelláltam, kérdéseket szegeztem a polgármesternek. Újra. Újra. És újra. És újra. Határozati javaslatot nyújtottam be, ezzel cselekvésre kényszerítettem az önkormányzatot. Az időközi választási kampányban Győri Péterrel közös sajtótájékoztatót is tartottunk. Elértem, hogy igazságügyi szakértőt rendeljen ki az önkormányzat; reklamáltam, amiért nem végzi a dolgát. Figyelmeztettem a többszörösen törvényt sértő Jegyzőt, hogy ez az ő felelőssége is...!

Megmondtam, hogy be kell zárni. És végre be is zárták! Jobb későn, mint soha.”