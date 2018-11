Deformált, rémisztő műpéniszt is segítségül hív a dohányzás elleni küzdelemben Lázár János

Csodálatos fényképet osztott meg Facebookos oldalán Burány Sándor MSZP-s képviselő.

Ha minden igaz, akkor a fotó Kispesten készült egy általános iskolában, ahol a dohányzás ártalmairól beszéltek a gyerekeknek az ő közegükben valószínűleg hihetetlen befolyással bíró fideszes politikusok, köztük a nemdohányzók védelméért felelős miniszterelnöki biztos, Lázár János.

Dódity Gabriella helyi fideszes politikus is rakott fel néhány fotót az eseményről (még ha a Burány által feltöltött nem is volt közöttük). Azért ide is felkerült pár furcsa kép, ahol nagy fekete dobozokban látszólag műanyag testrészeken lehet követni, hogy milyen károkat okozhat a dohányzás.



Burány egyébként a fotóhoz ezt írta: