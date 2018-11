Steve Bannon embere végzi a közvélemény-kutatásokat Orbánéknak

„Nem mondanám, hogy a barátom, de csodálom és hősnek tartom” - mondta Orbán Viktorról Donald Trump korábbi főtanácsadója egy Edinborough-i nemzetközi híradós konferencián. Majd Steve Bannon az RTL Klubnak adott interjújában elárulta, hogy együttműködik a magyar miniszterelnök stábjával az EP-kampány alatt:

„Vannak közös aktivitások, beszéltem is az embereivel. De ott van John McLaughlin, aki az Egyesült Államokban a közvéleménykutatásokat végezte nekem, ő fogja itt is csinálni, Európában és Orbánnak is Magyarországon. A helyi emberekkel együtt hajtja végre. Remélem, hogy jobban is megismerhetem azokat, akik napi szinten foglalkoznak ezzel, remélem, elmélyül a kapcsolatunk…”



- mondta Bannon, majd azt is megjegyezte, hogy legszívesebben Budapestre tenné a jobboldali mozgalmakat támogató alapítványának központját, mert imád itt lenni, de gyakorlati okok miatt a költözés nem kivitelezhető. Azért hozzátette:

„De sok időt fogunk mostantól Magyarországon tölteni a választásokig. ”

Steve Bannon Fotó: JOE RAEDLE/AFP

Egyébként szerint Orbán Viktornak és pártjának nincs szüksége különösebb segítségre, kiválóan le tudja vezényelni a kampányt, és



„ő is az utca embere volt. Zsigerből érzi, miről van szó, valódi populista. Ráérez, hogy az emberek mit akarnak. Olyan ő is, mint Trump, született tehetség”.

Bannon elmondta azt is, hogy az Orbánnak korábban tanácsot adó Arthur Finkelsteint nagyon nagyra tartja . Hozzátette, hogy John McLaughlin, aki a közvélemény-kutatásait végzi, szintén Finkelsteinnel dolgozott korábban.

Amikor Orbán Viktor és Vlagyimir Putyin kapcsolatáról kérdezték, azt mondta, hogy szerinte a magyar miniszterelnök az anti-globalistát látja Putyinban, vagy még inkább a nacionalistát, ezért normális, hogy kommunikációt kezdeményez vele.

„Nem hiszem, hogy halálos veszélyt jelentene Oroszország a Nyugatra. Az orosz gazdaság mérete New York városának gazdaságával vetekszik. Nem Kína. Kína egzisztenciális értelemben is fenyegeti az Egyesült Államokat, de Oroszország erre egyszerűen nem képes. Bármennyire is rosszfiúk az oroszok, bármennyi fegyverük is legyen, de arról az országról beszélünk, ami komoly gazdasági slamasztikában van, ráadásul demográfiai robbanás is várható… de gazdaságilag küszködnek. Szerintem bőven megvan a saját bajuk. De azzal nincs semmi gondom, hogy Orbán vagy Salvini nyit Oroszország felé”- jegyezte meg a tanácsadó.

Bannon úgy tervezi, hogy november végén újra Budapestre jön.