Tényleg akkora Backstreet Boys-rajongó vagy, mint mondod?

Jövő júniusban Budapesten is fellép a legendás fiúzenekar, amitől a magyar rajongók is azonnal megőrültek. De annyira, hogy amint megkezdődött a jegyvásárlás, azonnal akadozni kezdett a rendszer. De vajon tényleg annyi rajongó van Magyarországon, mint első blikkre látszik? Most kiderül!