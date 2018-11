A Helsinki Bizottság megpróbálta rekonstruálni, miket kérdezhettek Gruevszkitől

Nagy kérdés, hogy hogyan és miről hallgatták meg a volt macedón kormányfőt, Nikola Gruevszkit, aki Magyarországon vesz részt menedékjogi eljárásban. Ezzel foglalkozik a Helsinki Bizottság is, ami rengeteg ilyen ügyben nyújtott már jogsegélyt menedékkérőknek.

Orbán és Gruevszki 2013. december 5-én Szkopjében. Fotó: Boris Grdanoski/AP

A meghallgatáson elhangzottak – mint mindig, most is – titkosak a közvélemény előtt, mivel sok érzékeny adatot tartalmazhatnak. De minthogy a menekültügyi meghallgatások nagyon hasonlítanak egymáshoz, és vannak olyan kérdések, amiket mindenképp fel kell tenni az ügyintézőnek, talán még a különleges bánásmóddal kitüntetett, elítélt bűnözőnek is feltehettek.

Sánta Szabolcs Miklós, a Magyar Helsinki Bizottság ügyvédje megpróbálta rekonstruálni, hogyan nézhet ki egy macedón kérelmező ügyében a tipikus eljárás. A legjobb kérdések: