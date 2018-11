Németország nem szállít több fegyvert Szaúd-Arábiának a Hasogdzsi-gyilkosság miatt

A német gazdasági minisztérium hétfőn jelentette be, hogy Dzsamál Hasogdzsi szaúdi ellenzéki újságíró meggyilkolása miatt minden fegyverszállítmányt leállít Szaúd-Arábia felé. Vagyis azokat a fegyvereket vagy hadi felszereléseket sem szállítják le, amit korábban már jóváhagytak.

Eddig a német kormány csak a további megrendelésektől zárkózott el, most azonban felülvizsgálta a már meglévő megrendeléseket is. Egyelőre nem tudni, pontosan mennyi megrendelést kell most felmondani. A Süddeutsche Zeitung szerint a lépés 20 korábbi járőrhajó leszállítását érintheti.

Azt sem tudni, hogy meddig tart az exportstop, a német kormány most további uniós tagállamokat is szeretne meggyőzni, hogy ne szállítsanak fegyvereket Szaúd-Arábiának. Ugyanakkor Emmanuel Macron francia elnök eddig elutasította az erre vonatkozó német kérést.

Az Egyesült Államok, Nagy-Britannia, Franciaország és Spanyolország után Németország volt Szaúd-Arábia legnagyobb fegyveripari beszállítója. A német gazdasági minisztérium adatai szerint Rijád 416 millió euró (134,5 milliárd forint) értékben vásárolt német fegyvereket idén január 1. és szeptember 30. között.

Valamint a Hasogdzsi-gyilkosság miatt a francia és a német kormányok beutazási tilalmat rendeltek el 18 szaúdival szemben. A Spiegel úgy tudja, hogy a kitiltottak közül 15-en a halálosztag tagjai voltak, de ott van még a listán a szaúdi főkonzul és két magas rangú kormánytisztviselő is.