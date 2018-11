Halász János: A migráció a veszélyes, nem a Gruevszki

Tankönyvbe illő monológot adott elő kedd este a Hír TV-ben a Fidesz egyik frakciószóvivőjeként is ismert Halász János, aki (tényleg!) teljesen hitelesen adta elő az egyszerű politikust, aki szeretne az ország valóban fontos dolgairól beszélni, de nem lehet, mert az ellenzék által hiszterizált közvélemény bolhacirkuszt csinál, és csak a nyomorult Gruevszki-ügyre kiváncsi. Pedig

nem egy terroristáról van szó, miközben az illegális migráció, amit ugyanezek az ellenzéki politikusok nem emlegetnek ugyanilyen hevesen, az a valódi kockázat az országra és Európára nézve.

Halász szerint érdemes egy pillantást vetni a big picture-re, hiszen miről is van szó: Gruevszki bevándorlásellenes néppárti politikus, ellenfele Zoran Zaev miniszterelnök viszont migráció- és Soros-barát, aki üldözi ellenfelét - természetes, hogy ilyen esetben meg kell adni neki a lehetőséget, hogy menedékkérelmet nyújthasson be Magyarországon ( és ehhez diplomata fuvar is dukál Albániából ). Innentől kezdve egy egyszerű jogi kérdéssel állunk szembeni - és még mindig erről beszélünk az anonim bankkártyák, és a déli határt ostromló migránsok helyett.



Halász egyébként a beszélgetés során megerősíti, hogy a parlament mai nemzetbiztonsági ülésén még arról volt szó, hogy zajlik a menekültjogi eljárás. Ez csak annyiban érdekes, hogy ugyanezt mondta a testületet vezető Mirkóczki Ádám, aki szerint a bevándorlási hivatalt vezető Végh Zsuzsanna elhúzódó eljárást emlegetett, a döntés délután mégis megszületett. A Jobbik emiatt egyébként szerdára rendkívüli ülést hívott össze a bizottságban. (Hír TV)