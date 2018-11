Vajna: Az volt a feladat, hogy 4 éven belül nyerjünk egy Oscart, sikerült

Az ATV vendége volt kedden a Magyar Nemzeti Filmalap elnöke, a filmügyi kormánybiztos Andy Vajna, akit Jakupcsek Gabriella kérdezett showműsorában.

Ilyen környezetben azt vártuk volna, hogy végre kicsit többen megismerhetünk Vajna hétköznapjaiból, Andrásból, az emberből, de sajnos csalódnunk kellett, mert a műsor „szakmai PR” célokat szolgált.

Fotó: Jakupcsek Gabriella Facebook

Vajnát egyre többen ostorozzák a jobboldali kulturkampfban, amiért a (lelibsizett) Szász Jánossal közösen forgatfilmet Nándorfehérvárról mások helyett, ezért most mindkettőjük elmondhatta, miért lesz monumentális győzelem a film, és miért fogja imádni a kulturális jobboldal (is). A film előkészítésére az alap 91 millió forintot különített el, de a produkció költségvetése biztosan több milliárdra rúg majd.



Szerencsére a műsor első felében Vajna kapott egy 10 percet, hogy fényezze filmügyi munkásságát, amit egyébként tényleg lehet méltatni, de a szorult helyzetre való tekintettel a biztos kicsit túlzásokba esett. Arról beszélt, hogy két év alatt 5 millióról 400 millióra tornázta (!) fel a nemzetközi filmszervíz-forgalmat Budapesten, és teljesítette másik küldetését is:

„Az volt a feladat 4 éven belül nyerjünk egy Oscart. Sikerült.”

Vajnának kényelmes tere nyílt, hogy elmondja, mennyire jól érzik magukat a sztárok Budapesten, Will Smith a Lánchíd tetején, Schwarzenegger Orbán Viktorral, és hogy mennyire szeretnek idejárni a nemzetközi producerek, mert olcsón és jó minőségben tudnak forgatni - egyedül Jakupcsek zavarta a műsort, amikor előre felmondta Vajna önfényezését, aki így aztán néha kereste a szavakat.

Vajna, Jakupcsek, Szász, Tenki Fotó: Jakupcsek Gabriella Facebook

A végén a műsorvezető 30 éves Rambo- és Terminátor-sztorikat próbált kiszedni Vajnából, csak hogy véletlenül se kelljen valami aktualitásról beszélni.

És persze nem is volt elvárható, hogy egy ilyen műsorban a jobboldali kulturkampf vagy a TV2 körüli kavarásba belemenjenek, de legalább Tímea vagy Dobó Kata szakmai pályájáról elfért volna egy kérdés.

A végén Tenki Réka és Szász János is beült a stúdióba, és hárman győzködték a sorok közt az egyre forrongó kulturjobboldalt, hogy nem kell félni a Nándorfehérvártól, drága lesz, de nemzeti, úgyhogy meg fogja érni.