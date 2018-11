A Fidesz nem akart Gruevszkiről beszélni a nemzetbiztonsági bizottságban

Kedden a nemzetbiztonsági bizottság előtt jelent meg a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal főigazgatója, Dr. Végh Zsuzsanna, hogy a Gruevszki-ügyről adjon tájékoztatást a képviselőknek. Végh azt mondta, Gruevszki menedékkérelmének elbírálása folyamatban van, de hogy pontosan mi hangzott el, arról az ülés napirendjének titkosítása miatt még a képviselők sem beszélhetnek. Kedden délután azonban megjelent a Magyar Időkben, hogy Gruevszki menekültstátuszt kapott.

Ezen a nemzetbiztonsági bizottság ellenzéki tagjai igencsak meglepődtek, hiszen nekik Végh főigazgató még azt mondta kedden délután, hogy az eljárás folyamatban van. Mirkóczki Ádám, a bizottság jobbikos elnöke ezért rendkívüli ülést hívott össze szerda délutánra, ahová a BÁH főigazgatója mellett Pintér Sándor belügyminisztert is meghívta.

Az ülésen Pintér meg is jelent, a főigazgató azonban nem. De ez nem is volt lényeges, hiszen Mirkóczkin és az MSZP-s Molnár Zsolton, azaz a bizottság ellenzéki tagjain kívül a kormányoldalról csak Halász János jelent meg, aki az egyik távollévő fideszes nevében is szavazott. Ezzel a bizottság ugyan határozatképes volt, a hat tagból ugyanis négyen képviselve voltak, tárgyalni azonban érdemben nem tudott, mivel Halász a maga két szavazatával nem fogadta el a napirendet.

Azt mondta, azért nem, mert a Gruevszki-ügy bolhacirkusz, amit az ellenzék azért fúj túl, hogy ezzel reflektorfénybe kerülhessen, miközben az igazán fontos nemzetbiztonsági kérdésekről, mint a migráció vagy Soros György, nem tárgyal a bizottság.

Pintér Sándor a jelenlévő újságíróknak bizonygatta, hogy ő nagyon sajnálja, hogy nem fogadták el a napirendet, mert ő nagyon felkészült az ülésre. Az ülést követő sajtótájékoztatón Pintér elmondta, hogy a belügyi intézményrendszer semmilyen információt nem hozhat nyilvánosságra a menedéki eljárásról, maga Gruevszki azonban igen, és bizonyára így került a hír a Magyar Időkhöz is. Arról, hogy akkor a BÁH főigazgatója hazudott-e a bizottságnak a keddi ülésen, nem hangzott el kielégítő válasz, Halász szerint ugyanis a főigazgató kedden nem Gruevszki menedékkérelméről beszélt, hanem csak általánosságban, és ezt értették félre az ellenzéki képviselők.

Pintértől kérdeztük, hogy a kormány fenntartja-e az eddig követett politikáját, ami szerint Szerbia biztonságos harmadik ország, ezért aki onnan érkezik, és menedékkérelmet ad be, azt elutasítjuk, erre a belügyminiszter érdemben nem válaszolt, azt mondta, nálunk mindenki adhat be menedékkérelmet, és azokat el is bírálják a magyar hatóságok.