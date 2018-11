Leváltották a Nissan főnökét

A Nissan igazgatótanácsa eltávolította a cég éléről Carlos Ghosnt, a vállalat Brazíliában született, libanoni származású francia vezérét. Döntésüket azzal indokolták, hogy közérdekű bejelentők állítása szerint Ghosn kevesebb jövedelmet vallott be és saját céljára használta a vállalat vagyonát.

A Ghosnhoz közel állók szerint a vádak alaptalanok, csak cégen belüli ellenségei próbáltak megszabadulni a nagy befolyású vezértől.

A helyzet kifejezetten bonyolult. Ghons 20 éve szinte egymaga mentette meg a csődtől a Nissant, amely azóta a Renault-val és a Mitsubishival szövetségben működik. A Renault-nak - aminek szintén Ghosn a vezetője, és ahol csak felfüggesztették állásából a vizsgálat idejére - 43 százalékos tulajdonrésze van a Nissanban, aminek viszont csak 15 százalékos tulajdona van a Renault-ban.

Nemrég még arról volt szó, hogy húsz év után a három autógyár akár egyesülhet is, ez most minden bizonnyal lekerül a napirendről. Sőt, immár az is kérdés, hogy egyáltalán a szövetségük túlélheti-e a botrányt.

A Nissan igazgatótanácsa Ghosn mellett a Nissan ügyvezető igazgatóját, Greg Kellyt is leváltotta. A vádak szerint Ghosn 2010 óta Kelly segítségével jelentette alul Ghosn tiszteletdíját. Ghosnt az éves tőzsdei jelentések meghamisításával is vádolják emiatt, azért akár tíz év börtönre is ítélhetik Japánban.

Ghosnt egészen mostanáig hősként ünnepelték Japánban, amit jelez, hogy életét még mangában is feldolgozták, 2011-ben pedig egy közvélemény-kutatásban hetedik helyen végzett akkor, amikor azt kérdezték, kire bíznák az országuk vezetését a japánok. Összehasonlításképp: ugyanebben a kutatásban Barack Obama csak a 9. lett. (Via BBC)