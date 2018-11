Ezzel a címlappal indított ma a Ripost, a kormányzati propagandagép bulvárkiadványa:

Fotó: Szupercella

A címben az "is" áttételesen arra utalhat, hogy nem ám csak Orbán Viktornak vannak bűnöző barátai, például a korrupcióért elítélt volt macedón miniszterelnök, a Magyarországra most befogadott Nikola Gruevszki, hanem Gyurcsány Ferenc feleségének is. A Ripost cikkét árnyalhatja, hogy DK közleménye szerint Doberv Klára nem is ismeri a barátnőjeként bemutatott nőt, és pert indít.