Több millió dolláros PR-katasztrófa lett a D&G bunkó, rasszista kínai kampányából

November 21-én tartották volna Sanghajban a Dolce & Gabbana gigantikus, ötszáz ruhát felvonultató divatbemutatóját. Ez nagyon jelentős esemény lett volna a divatcég életében: Kína a legnagyobb luxuspiac lett, a D&G nagy hasznot remélt attól, hogy betörjön a kínai piacra.

Ezért is kezdtek nagy reklámkampányba a közösségi médiában is. De hiába címkézték fel kisfilmjeiket a #DGLovesChina (D&G szereti Kínát) hashtaggel, ettől a filmjeiket kínaiak százezrei találták sértőnek. Nem oktalanul, a kampányban ugyanis egy kínai model a legbutább sztereotípiának megfelelően evőpálcikával próbál erre javarészt alkalmatlan ételeket, például pizzát fogyasztani. A legnagyobb felháborodást az a film váltotta ki, amiben a színésznő egy cannolót, vagyis egy ricottával és pisztáciával töltött, méretes, rúd forma édességet próbál hiába evőpálcával enni, itt ugyanis még az a kérdés is elhangzik, hogy "túl nagy neked?".

A D&G a kínai közösségi oldalakról már eltüntette a filmeket, amik az Instagramjukon még elérhetők.

Apropó Instagram. A botrány egyik mellékszála, hogy a rasszista, sztereotipikus ábrázolást számon kérő kommentelők Stefano Gabbana instáját is megtalálták. Itt a jelek szerint maga a divattervező keveredett velük vitába, mely során lekicsinylően nyilatkozott Kínáról. Amire Gabbana - a cég és a személy is - azzal válaszolt, hogy sajnos valakik feltörték a fiókjukat. (Via Quartz)