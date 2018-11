Animációs filmet készít a Disney az Oroszlánkirályból

Hálaadáskor a Disney bemutatta az Egyesült Államokban a 2019-ben bemutatni tervezett új Oroszlánkirály animációs film első trailerét, ezt:

Az 1994-es csodamese új verziója egészen jól, már-már fotorealisztikusan szépen néz ki, a szereplők hangját pedig olyan színészek és hírességek adják, mint Donald Glover (Szimba) vagy Beyoncé (Nala), de ami a legjobb, hogy Mufasza király hangja ebben a verzióban is James Earl Jones lesz, ahogyan az eredetiben. Ez a magyar verzióban sajnos nem fog sikerülni, Mufasza magyar hangja ugyanis Sinkovits Imre volt, aki 2001-ben meghalt.

A filmet a Vasemberről ismert Jon Favreau rendezi. A zenét most is Elton John készíti, azaz ugye már 1994-ben elkészítette, de most leporolja és újra felveszi a legtöbb dalt.

A film premierje 2019. július 19-én lesz. (The Verge)