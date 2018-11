Rátámadtak a Boca Juniors buszára a River Plate szurkolói

Két órával el kellett halasztani a Libertadores-kupa döntőjének második meccsét, mert több Boca Juniorsból több játékos is megsérült, amikor az ellenfél szurkolói betörték az őket szállító busz ablakát. Ráadásul még a huligánokra kifújt könnygázból is kaptak. Pablo Péreznek még a szeme is megsérült a szilánkoktól:

A támadás akkor történt, amikor a Boca busza a River Plate stadionja felé tartott Buenos Airesben. Carlos Tevez és Fernando Gago arról beszéltek, hogy a sérülés miatt nem is akarnak játszani. (BBC/Guardian)