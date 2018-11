Meghalt Randolph L. Braham, a holokauszt egyik legelismertebb nemzetközi kutatója

Randolph L. Braham 2017 októberében Budapesten Fotó: Csillag Ádám / youtube screenshot

96 éves korában elhunyt Randolph L. Braham, erdélyi származású történész, a holokauszt egyik legelismertebb nemzetközi kutatója, a New York-i CUNY, a New York-i városi egyetem, a CUNY professzor emeritusa és a New York-i Rosenthal Intézet igazgatója. Halálhírértől Heisler András, a Mazsihisz elnöke számolt be oldalán.

Braham több mint hatvan könyvet írt a holokausztról, többségüket Amerikában adták ki, közülük a leghíresebb, az 1981-es A népirtás politikája - ami A magyar holocaust címen magyarul is jelent- a holokauszt egyik legjelentősebb történetírói munkája, a nemzetközi holokausztirodalom megkerülhetetlen alapműve. Társaival közösen Braham alapította többek közt az Egyesült Államok első holokauszt-emlémúzeumát 1979-ben Washingtonban.

Braham 1922-ben született Bukarestben, Ábrahám Adolf néven, a szolnok-dobokai Désen nevelkedett. Rokonait deportálták és megölték, pőt munkaszolgálatosként az ukrán frontra küldték, onnen 1944-ben szökött meg. 1945-ben szovjet hadifogságba esett, később Magyarországon és Ausztrián keresztül érte el Németország amerikai kézre került területeit. 1948-tól élt az USA-ban, és kutatta a holokausztot, különös tekintettel a közép-európai országokban történt népirtásokra.

1995-ben Göncz Árpád köztársasági elnök a Magyar Köztársaság Érdemrend tisztikeresztjével tüntette ki. Ezt a kitüntetését Braham később visszaküldte az uralkodó emlékezetpolitika és az alaptörvény elleni tiltakozásként miatt, mert úgy tartott, hogy a kormány felmenti a magyar államot a második világháború rémtetteinek felelőssége alól. Braham serint Magyarország – sok más kelet-európai országhoz hasonlóan – megpróbálja összeegyeztetni azt az értelmezést, hogy a nácik áldozata volt, azzal a történelmi ténnyel, hogy eközben tétlenül nézte a zsidók elpusztítását. A holokausztkutató ezzel egyidőben kérte azt is, hogy nevét töröljék a Holokauszt Emlékközpont Téka és Információs Központjából.