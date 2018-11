Tavaly Orbánt kísérte Törökországba, most az adós feketelistán szerepel

Ismét közzétette a NAV az aktuális szégyenlistáját, számolt be a Napi.hu. A cégeket és magánszemélyeket is tartalmazó listáról több év után lekerült Zuschlag János egykori szocialista minden lében kanál, de Kozso, Dobrai Sándorné aka. Bróker Marcsika és a plasztikai sebész Seffer István továbbra is szerepel rajta. A Napi.hu kiszúrta:

Mustafa Sezen zöldség-gyümölcs nagykereskedelemmel foglalkozó vállalkozó is a szégyenlistára került,

pedig tavaly, mint a Török-Magyar Kereskedelmi Kamara főtitkára tagja volt Orbán Viktor Törökországba látogató delegációjának.