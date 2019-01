Ha már ilyen szép fehérbe borult a város, legyen hozzá fehér zaj is

Drága olvasók, eljött az éjfél, magam és szerkesztő kollégám, Haszán Zoltán nevében is búcsúzom. A keveset alvóknak mondom, hogy csak hat órát kell várniuk Rényi Pál Dániel kollégám érkezéséig, aki majd arról is beszámol, miről beszélt Trump nyolcpercesre tervezett tévébeszédében, amit kérésére minden nagy amerikai tévéadó sugározni fog, bár abból azért adódott némi vita, hogy vajon kötelessége-e a sajtónak élőben közvetítenie egy olyan elnök beszédét, aki minden eddigi tapasztalat alapján beszédeiben egyfolytában hazudik. De hagyjuk ezt holnapra, most inkább töröljük tisztára agyunkat ezzel a kellemes fehérzajmixszel: