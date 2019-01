Orbán Viktor csütörtökön sajtótájékoztatót tart

Orbán Viktor inkább kinyilatkoztatni szokott péntek reggeli rádiós igehirdetésein, mintsem újságírói kérdésekre válaszolni. Nem is nagyon tart sajtótájékoztatókat. Fotó: Mohai Balázs/MTI/MTVA

Január 10-én, csütörtökön 10:30-tól Orbán Viktor miniszterelnök személyesen tartja meg az év első kormányinfóját. Normális világban talán az nem volna hír, hogy egy miniszterelnök két nap múlva sajtótájékoztatót fog tartani, de Orbán Viktor a 2018 tavaszi választások óta pont annyi sajtótájékoztatót tartott, amennyi nap hátra van a következőig. Kettőt.

Az egyiket Recep Tayyip Erdogan látogatásakor, ezen az MTVA és az Origo kérdezhetett tőle. A választások utánira szerkesztőségünk például meghívót se kapott, így nem is láthattuk a helyszínen, ahogy a miniszterelnök kihátrál az Economist kérdése elől.

Orbán Viktor amúgy a tavalyi év végére ígért egy olyan sajtótájékoztatót, ahol végre mindent meg lehet kérdezni tőle, akit amúgy hű sajtósa, Havasi Bertalan fizikai erővel is óv attól, hogy akár csak egy újságírói kérdésre is válaszolnia kelljen. Ez a beígért sajtótájékoztató elmaradt, talán ez lesz a pótlása. De azért nyugtával dícsérjük a napot, mert még ha válaszol is a miniszterelnök, ő köztudottan a frappáns visszavágások mestere, boldog karácsonyt!