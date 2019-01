Egy izlandi gazda eljátszatta és videóra vette, ahogy leöl és nekiáll feldolgozni egy vegán tüntetőt

Az Izland nyugati felén fekvő Borgarnes település (lakosok száma: 1875) egyik gazdája posztolt egy videót Facebookra, amin egy eljátszott jelenetben lelő majd levág egy vegán aktivistát.

A videón az látható, ahogy a havas tájban négy vegán tüntető tiltakozik. Már a tüntetők megjelenítése is gúnyolódó, egyikük például „Az állatok is emberek” feliratú táblával a kezében áll. A gazda felháborodva reagál a jelenetre, felcsattanva kérdezi, hogy ez meg mi a franc, majd puskájával két tüntetőt is lelő, míg ketten pedig elszaladnak. Aztán azt látni, ahogy a lelőtt testet vonszolni kezdi, a következő képen pedig a tüntető már meztelenül lóg, előkészítve a feldolgozásra, miközben a gazda a kését élezi mosolyogva.

A legvégén még egy felirat is megjelenik, mely szerint jön a veganuary, ami szerinte azt jelenti, hogy egyél vegánt januárban. (A veganuary amúgy egy nemzetközi kampány része, melynek célja, hogy januárban azok is kipróbálják az állati eredetű alapanyagok nélkül készült élelmiszerek kizárólagos fogyasztását, akik amúgy máskor nem vegánok.)

Az izlandi sajtó beszámolója szerint a videó kifejezetten heves reakciókat váltott ki a szigetországban, még húsevők is elhatárolódtak tőle. A gazda, Þórarinn Svavarsson elmondta, hogy ő maga nem futott bele különösebben felháborodott reakciókba, de az is igaz, hogy nem tagja egyetlen vegán csoportnak sem. Amikor az újságírók megkérdezték tőle, hogy mi baja a vegánokkal, elmondta, hogy szerinte nagyszerű, hogy ezek az emberek azt tesznek, amit csak szeretnének, és nincs kifejezett véleménye róluk. (Grapevine)