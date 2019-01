Menekültstátuszt kapott az ENSZ-től a családja elől Thaiföldre menekült szaúdi nő

A BBC honlapja az ausztrál kormány közlése nyomán azt írja, hogy az ENSZ menekültügyi ügynöksége gyorsított eljárásban menekült státuszt biztosított annak a 18 éves szaúdi nőnek, aki még hétfőn elbarikádozta magát a bangkoki nemzetközi reptér egyik hotelszobájában.

Rahaf Mohammed al-Qunun útlevelét a tranzitzónában szaúdi és kuwaiti diplomaták kobozták el, majd azt „ajánlották” neki, hogy szálljon fel egy következő kuwaiti gépre.



al-Qunun vasárnap érkezett Kuwaitból a thaiföldi reptérre, ahol családjával volt nyaralni. Ezt az alkalmat kihasználva szökött meg. Ausztráliáig menekült volna, de feltartóztatták.

A hotelszobába zárkózva al-Qunun a Twitteren könyörgött az életéért. Azt írta, fél attól, hogy családja megöli, ezért akart menekültstátuszhoz folyamodni Ausztráliában.

A hotelszobából küldött posztban elmesélte azt is, hogy legutóbb csak azért zárta be családja hat hónapra a szobájába, mert az atyai tiltás ellenére levágta a haját. Szaúd Arábiában nem büntetik a családon belüli, nők elleni erőszakot, sőt ehhez joga van a családfőnek, az iszlám megtagadásáért pedig halálbüntetés is járhat.

Hétfőn végül az esti órákban al-Qunun elhagyta a hotelszobát és a repteret is, miután az ENSZ menekültügyi főbiztossága védelme alá vette. Visszakaphatta útlevelét, és most úgy tűnik, hogy biztosították számára a menekültjogi státuszt is.

Időközben Bangkokba érkeztek családja férfi hozzátartozói, fivére és apja is, de al-Qunun érthető módon nem volt hajlandó találkozni velük.

Az egyébként hagyományosan szigorú ausztrál menekültügyi hivatal szűkszavúan annyit közölt, hogy a hagyományos procedúra szerint kezelik majd al-Qunun ügyét is.

al-Qunun korábban közölte, hogy menedékjogot kért Nagy-Britanniától, az Egyesült Államoktól és Kanadától is. Ezek az országok egyelőre nem reagáltak a kérelemre, támogatásáról biztosította viszont a thaiföldi német nagykövet. (BBC)