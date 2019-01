Drónnal támadtak egy díszszemlére Jemenben

Dróntámadást hajtottak végre egy katonai díszszemle ellen síita húszi lázadók csütörtökön a délnyugat-jemeni Lahidzs kormányzóságban, a merényletben többen meghaltak, a sebesültek között van a jemeni hadsereg vezérkari főnöke és több más magas rangú katonai vezető is - jelentette a helyi média.

A jemeni kormány Áden városától északra található katonai támaszpontján rendezett parádén több magas rangú katonai vezető jelent meg. A drónra szerelt robbanószerkezet az ő páholyuk közelében lépett működésbe röviddel az évnyitó díszszemle kezdete után.

A sebesültek között van a jemeni hadsereg vezérkari főnöke, Abdullah an-Naki, helyettese, Szaláh az-Zindáni, a katonai hírszerzés igazgatója, valamint további 15 magas rangú katonatiszt - mondta el az Abed-Rabbó Manszúr Hádi elnökhöz hű erők egyik tagja, aki ott volt a támadásnál.

„Láttuk leszállni a drónt a parancsnokok páholyánál” - mondta a névtelenül nyilatkozó forrás. „Azt hittük, hogy a díszszemléről tudósító egyik tévécsatorna készít felvételt vele, majd a drón hirtelen felrobbant, pont a katonai vezetők előtt” - tette hozzá.



Egy másik katonai forrás szerint a robbantásos merényletnek legalább öt halálos áldozata van.

A húszik szócsövének számító al-Maszira tévécsatorna is hírt adott róla, hogy a felkelők drónja „egy csapat megszálló és zsoldos” ellen intézett támadást az al-Anad katonai támaszponton. A lázadók megszállóként utalnak a Szaúd-Arábia vezette arab koalícióra, zsoldosként pedig a jemeni kormányerőkre.

A húszik novemberben azt ígérték, hogy felhagynak a nemzetközileg elismert jemeni kormány, valamint arab szövetségesei elleni drón- és rakétatámadásokkal. Azonban a felek között újra kiéleződött a feszültség az ENSZ égisze alatt létrejött, Hodeida térségére vonatkozó tűzszünet életbe léptetésével és a kikötőváros birtoklásával kapcsolatban.

Jemenben 2014 óta dúl polgárháború. A szaúdi vezetésű arab koalíció erői 2015 tavaszán avatkoztak be a konfliktusba, miután az Irán támogatását élvező húszik elfoglalták a fővárost, és elűzték az ország nemzetközileg elismert kormányát, amely most Szaúd-Arábiában működik.