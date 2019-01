Kamerafelvétel bizonyítja, hogy nem verték bottal és nem rugdosták a földön a német szélsőjobboldali képviselőt

Kedd óta a világsajtó egyik nagy sztorija, (mi is beszámoltunk róla), hogy Brémában a nyílt utcán támadták meg Frank Magnitz-ot, a szélsőjobboldali, bevándorlóellenes Afd párt Bundestag-kéviselőjét. Bármilyen, választott politikus elleni támadás igen súlyos dolog, de ez az eset különösen kirívó volt a brutalitása miatt. Az Afd vezetői ugyanis, miután beszéltek a kórházban fekvő Magnitz-cal, azt közölték a világgal, hogy társukat



három maszkos ember támadta meg egy fadarabbal



miután leütötték a fával és a földre került, a fejét rugdosták



"majdnem halálra verték"



az életét pedig annak köszönheti, hogy két járókelő - egy közeli építkezésen dolgozó munkások - megzavarták őket a gyilkossági kísérletben



Magnitz maga pedig arról beszélt később, hogy ki is rabolhatták



Az állításokat még az igényes sajtótermékek sem kérdőjelezték meg, feltehetőleg annak a véres, rendkívül felkavaró fotónak a hatására, amit nem sokkal a támadás után Jörg Meuthen, a párt elnöke posztolt ki a Twitterre. (A kép ide kattintva tekinthető meg, csak akkor klikkelj, ha bírod az ilyesmit!)

A fotón az eszméletlennek tűnő Magnitz látható, valószínűleg már a kórházba való megérkezése után, véres fejjel, a homlokán egy hatalmas, szétnyílt vágással, monoklis, bedagadt bal szemmel.

A rendőrség azonnal közölte, hogy politikailag motivált támadásként kezelik az ügyet. Ez továbbra is így van, ám a brémai rendőrség most közölte, hogy az esetről készült biztonságikamerás felvételek elemzése alapján a támadás nem úgy történt, ahogyan az Afd vezetői arról beszámoltak.

A brémai rendőrség szóvivője így írta le, mi látható a videókon:

"A helyszíni felvételek tanúsága szerint a 66 éves férfit két személy közelítette meg hátulról, miközben egy harmadik valamivel mögöttük haladt. Az ismeretlen személyek egyike megütötte a férfit, amitől ő elesett."

A rendőrség beszámolója szerint a trió azonnal elmenekült a helyszínről. Külön kitértek arra, hogy az eddig rendelkezésre álló biztonsági kamerás felvételek alapján a támadóknál nem volt semmiféle eszköz, a politikust kézzel ütötte meg az egyikük. Nincs bizonyíték arra, hogy Magnitzot megrúgták volna vagy bárhogyan bántalmazták volna, miután az ütéstől a földre esett. A rendőrség szerint a súlyos sérüléseit az elesésekor szerezte.

A képviselőverést minden német politikai párt keményen elítélte.

A politikus elleni támadás még Orbán Viktor csütörtöki, kivételesnek számító sajtótájékoztatóján is szóba került: egy kérdésre válaszolva a magyar miniszterelnök arról beszélt, hogy az erőszak mindig aggasztó, például most látta, hogy Németországban, a rend hazájában is megvertek egy képviselőt.

(via Guardian)