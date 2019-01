Lady Gaga a Föld színéről is eltüntetné R. Kellyvel közös számát

Nemrégiben mutatták be a hatrészes minidokumentum-sorozatot Surviving R. Kelly címmel, ebben nagyon súlyos dolgok hangoznak el olyan nők szájából, akiknek korábban valamilyen formában kapcsolatuk volt a zenésszel.

R. Kellyvel kapcsolatban régóta fel-felreppentek pletykák, vádolták pedofíliával és azzal is, szexuálisan kizsákmányolja, fogságban tarja a nőket, afféle háremet tart fenn. R. Kelly minden módon próbálta megakadályozni a sorozat bemutatását, jelenles is perrel fenyeget. Ugyanakkor a rendőrség nyomozni kezdett a dokuban elhangzó vádak ügyében, és az ügyészség arra hívta fel a figyelmet, akinek hasonló tapasztalata volt a zenésszel, jelentkezzenek.

R. Kelly-nek 2013-ban jelent meg közös száma Lady Gagával Do What U Want címmel, ezt tüntetné el most mindenhonnan a popsztár. Ugyanis hisz a nőknek, és nem szeretné, ha a neve összefonódna a bántalmazással vádolt férfiéval. Gaga elnézést is kért rajongóitól.