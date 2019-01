Menstruációs kunyhóba űzött nő és két gyereke halt meg Nepálban

Tüzet rakott a kalyibában, hogy ne fagyjanak halálra a gyerekei a kemény téli hidegben, mindhárman meghaltak vélhetően füstmérgezés következtében - írja a BBC.

Bár be van tiltva, sok helyütt napjainkban is tartják a szokást Nepálban, mely szerint a menstruáció idején egy kunyhóba száműzik a nőt a háztól. A mostani nem az első eset, hogy tragédia lett a vége a chhaupadinak nevezett gyakorlatnak, melyet csak 2017-ben tiltottak be. Számos esetben az áldozatok megfulladtak, egy tinédzser pedig kígyómarásba halt bele. A hinduizmushoz kapcsolódó szokás szerint a menstruáló nőkök kívül azokat is kizárják a házból, akik épp gyereket szültek.

EGy nepáli tinédzser egy menstruációs kunyhóban kuporog 2011 novemberében Fotó: PRAKASH MATHEMA/AFP

A tradíció szerint ezek a nők ilyenkor tisztátalanok, nem érhetnek hozzá se a férfiakhoz, se a szarvasmarhákhoz, bizonyos ételeket nem ehetnek, és nem használhatják a vécét és a mosdót sem. A téli hónapokban különösen nagy veszélyt jelent a hideg, és nők a havi száműzetés napjaiban könnyen bűncselekmény áldozataivá válhatnak. A mostani esetet még vizsgálják, a hatóságok részben megégett takarókat, az anya lábán pedig égési sérüléseket találtak, de haláluk pontos okát még nem tudják. A gyerekek 9 és 12 évesek voltak.



A hatályos nepáli törvények értelmében aki egy nőt száműz a chhaupadi szokás szerint, 3 hónap börtönre és 27 dolláros, tehát úgy 7500 forintos bírságra számíthat. Aktivisták a törvény szigorítását követelik. Legutóbb Indiában, Keralában okozott botrányt két „menstruáló korú” nő, akik annak ellenére, hogy számukra ez tilos, beléptek egy templomba.