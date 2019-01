Trump baráti pletykalapja szenzációs képeket ígér a válni készülő Jeff Bezosról és új barátnőjéről

Alig pár órával azután, hogy a világ leggazdagabb embere, Jeff Bezos, és felesége, MacKenzie Bezos közös közleményben bejelentették, hogy 25 évnyi házasság után válnak, az egyik legsúlyosabb amerikai bulvárlap, a National Enquirer jelezte, hogy fontos anyaggal készülnek a témában.

Jeff Bezos és felesége, MacKenzie tavaly szeptemberben John McCain temetésén Fotó: JIM WATSON/AFP

Azt írták, már négy hónapja nyomoztak az üzletember után, akinek állítólag viszonya van az egykori tévés Lauren Sanchezzel, és rendkívül szaftos fotóik vannak az újdonsült párról. Ha ez igaz, akkor Bezos és felesége valószínűleg azért jelentették be sietve válásukat szerdán, hogy megelőzzék a képek megjelenését.

Bármilyen szenzációsnak is mondják a Nagy Leleplező Anyagot, annyira azért nem az.

Bezos és felesége saját bevallásuk szerint is kvázi próbaidőn voltak, és jó ideje fontolgatták a különválást. A National Enquirernek az sem játszik a kezére, hogy a gaz csábítónak beállított új barátnő nem egy 20 éves aranyásó, hanem egy 49 éves, szakmájában rendkívüli sikereket elért nő, háromgyerekes anya, akinek a férje Hollywood egyik legkomolyabb ügynökségét vezeti. A két zátonyra futott házasságból kerekített most sztorit a pletykalap, de ahogy arra a Business Insider felhívja a figyelmet, nem teljesen kizárt, hogy a Nagy Sztori politikai megrendelésre készült. A National Enquirer főnöke, David Pecker ugyanis erős szálakkal kötődik Donald Trumphoz, aki nehezen viseli, hogy Bezos sokat kritizálja. A lap korábban tudatosan süllyesztett el sztorikat, melyek rossz fényt vetettek volna az elnökre, ugyanakkor az is igaz, hogy Pecker most együttműködik a hatóságokkal azoknak az ügyeknek a felderítésében, melyek szerint Trump el akarta hallgattatni azokat a nőket, akikkel korábban viszonya volt.