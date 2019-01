Agyonlőtték az első, melegségét felvállaló Puerto Ricó-i rappert, Kevin Fretet

Csütörtökön, helyi idő szerint kora este a nyílt utcán agyonlőtték Kevin Fretet, az első, melegségét nyíltan vállaló Puerto Ricó-i rappert. Fret a főváros, San Juan Santurce kerületében motorozott, amikor nyolcszor rálőttek. Egy golyó a fején találta, a kórházba szállítás után halottnak nyilvánították.

"Nincsenek szavak, amelyek leírnánk érzelmeinket és a fájdalmat, amit a tudat okoz, hogy egy olyan ember távozott, akinek még annyi álma volt" - erősítette meg Fret halálhírét mendedzsere, Eduardo Rdoriguez.

A gyilkosság indítékai nem ismertek. A rendőrség most egy férfit keres, aki ott volt a lelőtt Fret mellett, amikor rátaláltak, de sietve elhagyta a helyszínt.

Fret a latin trap stílus feltörekvő képviselője volt, de melegsége miatt támadások célpontja is. Tavaly Miamiban testi sértéssel gyanúsították, mert megdobott üveggel egy férfit, aki állítása szerint nemi identitása miatt támadta. Fretet egy rivális rapper is homofób üzenetekkel fenyegette egyik számában, amire Fret maga is dallal válaszolt. (Via BBC)