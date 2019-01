Magyar politikust így még nem láttunk törvénytelenséget indulatból bevallani

A hét egyik nagy közéleti eseménye volt Puch László, az MSZP volt pénztárnokának szereplése a Spinoza Házban. Erről részletesen be is számoltunk, azóta pedig az RTL Klub videót is közölt a beszélgetés végén lezajlott Gulyás Márton-Puch László csatáról.

Az aktivista többek között a korrupt pártfinanszírozás kultúrájának meghonosítását kérte számon Puch Lászlón. A hangulat eddigre már kellően feszült volt, Puchnak érezhetően szokatlan volt a helyzet.

„A 2006-os és 2010-es kampányukról független NGO-k kimutatták, hogy sokkal többet költöttek rá, mint amennyit bevallottak az Állami Számvevőszéknek” - mondta Gulyás.

„És ha nem költöttünk volna többet, akkor nem nyerünk”,



vág vissza teljesen természetességgel az eddigre már alaposan felpaprikázott Puch.

Vagyis az MSZP volt pénzembere egy évtized távlatából már magától értetődő módon ismeri el a magyar politika egyik alaphazugságáról, hogy hazugság, és persze, hogy többet költött a párt annál, amennyit törvényesen lehetett volna.