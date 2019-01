A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége szerint már a demokrácia alapértékét tiporja, ahogy az emberek a vezető politikusokról beszélnek

„Figyeljetek ide és értsétek meg! Nem az szennyezi be az embert, ami a szájába kerül, hanem ami elhagyja a száját, az szennyezi be az embert.” (Máté 15,10-11)



- kezdi a közleményét a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége, aminek a vezetősége és tagsága aggodalommal tapasztalja azt a folyamatot, ahogyan a magyar közbeszéd az elmúlt években egyre inkább eldurvult. Majd a folytatásból kiderül, hogy a káromkodások a demokrácia alapértékét is megtiporják:

„A legfőbb közjogi méltóságokat, a vezető politikusokat és a közéleti emberek személyét, valamint a vallási szimbólumokat becsmérlő szóhasználat sajnos mindennapossá vált nemcsak az utcai beszédben, hanem az interneten és a médiában is. Különös aggodalomra ad okot az, hogy már a nyilvánosan megszólalók körében is elterjedt mások vulgáris és obszcén kifejezésekkel történő gyalázása. Nem tartjuk elfogadhatónak, hogy a felnövekvő nemzedékek és gyermekek számára ez legyen a követendő példa. A közönséges stílus elsősorban az azt használót jellemzi és szennyezi be, de az emberi személy tiszteletét, a demokrácia alapértékét is megtiporja. Az ilyen szóbeli gyűlölködés szélsőséges, emberhez nem méltó viselkedéshez teremt alapot, és így könnyen igaza lehet a közmondásnak: »aki szelet vet, az vihart arat«.”



Ezért a KÉSZ elnöksége felhívja minden megnyilatkozó figyelmét, hogy saját maguk, gyermekeik és családjuk, valamint a magyar nemzet érdekében tartózkodjanak a másik ember személyét, hitét gyalázó vagy becsmérlő véleményformálástól és beszédtől.