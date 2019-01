El Chapo perében az egyik tanú azt vallotta, hogy a drogbáró 100 millió dollárt fizetett Mexikó korábbi elnökének

Halad tovább Joaquín „El Chapo” Guzmán büntetőpere, és továbbra is egymást érik az újságok címlapjaira kívánkozó fordulatok. Kedden egy tanú azt vallotta a bíróság előtt, hogy az egykori drogbáró és egy időben a világ legkeresettebb bűnözője 100 millió dollárnyi kenőpénzt fizetett ki Mexikó előző elnökének, Enrique Peña Nietónak.

A New York-i tárgyalási nap során Alex Cifuentes, aki azt állítja magáról, hogy éveken át közeli munkatársa volt El Chapónak, elmondta azt is, hogy a megvesztegetésről értesítette a mexikói hatóságokat is 2016-ban.

El Chapo baloldalt Fotó: HO/AFP

Cifuentes elmondása szerint Nieto eredetileg 250 millió dollárt akart, de ebből végül csak százmillió lett. A férfi elmondta azt is, hogy a pénz átadására 2012 októberében, Mexikóvárosban került sor.

Cifuentes maga is ismert drogbárónak számított, a kolumbiai férfi magát El Chapo jobbkezének nevezte, és éveken át bujkáltak együtt. Őt 2013-ban fogták el, majd kiadták az Egyesült Államoknak, ahol bűnösnek vallotta magát és egyezséget kötött az ügyészséggel.

A korábbi elnökkel kapcsolatos korrupciós vádak nem először merültek fel a tárgyalás során, Nieto korábban már visszautasította ezeket.

A per hátteréről és az eddig kiderült részletekről nemrég hosszan írtunk. (BBC)