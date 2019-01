Felfüggesztve egy év két hónapot kaptak a magyar lepkék cseh gyilkosai

A Berettyóújfalui Járásbíróság 2019. január 15-én ítéletet hirdetett annak a négy cseh állampolgárnak az ügyében, akik 2017 szeptemberében fokozottan védett szikibagoly lepkékre vadásztak a Biharsági Tájvédelmi Körzetben. Az elsőfokú bíróság a vádlottakat bűnösnek mondta ki természetkárosítás bűntettében,

és mind a négy vádlottat 1 év 2 hónap börtönbüntetésre, 2 év próbaidőre felfüggesztve ítélte.

A bűncselekmény elkövetéséhez használt eszközöket a bíróság elkobozta.

A bíróság által megállapított tényállás szerint a négy cseh férfi évek óta környező országokba utazik és elsősorban lepkék élőhelyeit tanulmányozzák. A kloroformot tartalmazó csapdákban gyűjtött lepkéket aztán preparálják, eladják vagy kiállításokra viszik.

A Hortobágyi Nemzeti Park területén, a Biharsági Tájvédelmi Körzetben, a hencidai Csere-erdőnél – amely Natura 2000 hálózatba tartozik – a négy vádlott 2017. szeptember 28-án este 9 lepkecsapdát, valamint egy lepkefogó ernyőt helyezett el, amelyek kloroformot tartalmaztak. A férfiak azért ezt a területet választották, mert tudták, hogy ott található meg a fokozottan védett nagy szikibagoly lepke és annak tápláléka, a sziki kocsord nevű növény. A kifejlett nagy szikibagoly lepke – melynek természetvédelmi értéke 250.000 forint – mindig szeptember és október hónapban jelenik meg ezen a területen.

A természetvédelmi őrök a négy cseh férfit akkor este tetten érték, a vegyszeres csapdákban pedig 4 darab elpusztult nagy szikibagoly lepkét találtak, melynek értéke összesen 1.000.000 forint. A kloroformos vödörcsapdák egyértelműen alkalmasak voltak a fokozottan védett faj azonnali károsítására, elpusztítására. A kloroform gerinctelen állatoknál kis koncentrációban is azonnali halálhoz vezető hatással bír.

A vádlottak által magukkal hozott, lepkék begyűjtésére és preparálására alkalmas tárgyak – rovartű, kloroform, ölőüveg – arra utalnak, hogy a csapdákban maradó lepkék preparálása volt a céljuk. A nagy szikibagoly lepke feketepiaci értéke egyedenként 100 euró is lehet.

A tárgyaláson mindannyian beismerték a bűncselekmény elkövetését, vallomásukban elmondták, hogy a fokozottan védett lepkéket preparálni akarták, majd azok később az első- és harmadrendű vádlott gyűjteményébe kerültek volna.

Dr. Kovácsné dr. Pajer Zsuzsanna bíró súlyosító körülményként értékelte, hogy a vádlottak több magyarországi jogszabályt is megsértettek és a társtetteskénti elkövetési módot, ugyanakkor enyhítő körülményként vette figyelembe, hogy a vádlottak büntetlen előéletűek, beismerő vallomást tettek és a kisebb mértékű időmúlást. Az elsőfokú bíróság határozata jogerős, azt az ügyész, a vádlottak és védőik is tudomásul vették. (via Debreceni Törvényszék)