A levegőből nyeri az áramot egy újfajta bluetooth-csip

A Williot – amit az Amazon és a Samsung pénzel – feltalált egy papírvékony bluetooth-csipet, ami akkumulátor nélkül működik: az energiát, ami a szenzoroknak és az adatkommunikációnak kell, a levegőből, vagyis a levegőben terjedő rádiófrekvenciás háttérzajból nyeri ki.

A Verge azt írja, a fejlesztéssel a termékek dobozába ültetett csipből könnyen, net nélkül is kiolvashatjuk a használati utasítást, vagy mondjuk egy ruha címkéje digitálisan is közölni tudja, hogy milyen beállításokkal tegyük be a mosógépbe.

De alkalmas lehet a folyamatos, titkos megfigyelésre is: így már nem csak az online életünkről, hanem minden másról tevékenységről is nyerhetnek információt rólunk: ha a termék dobozába tett csip nemcsak a leírást tartalmazza, hanem más, állandó megfigyelést végző, titkos szenzorok is vannak rajta, a gyártó (vagy egy független kiberbűnöző) appja időnként lekérdezheti az intim adatainkat – írja az Index.

A terméket jövőre akarják piacra dobni. (Verge, Index)