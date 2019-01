Az amerikai alelnök felesége egy hivatalosan homofób iskola tanára lett

Mike és Karen Pence. Fotó: STEPHANIE KEITH/AFP

Munkát vállalt az Egyesült Államok második asszonya, Mike Pence alelnök neje. Karen Pence egy virginiai művészeti iskola tanára lesz. Egy olyan iskoláé, amely nyilatkozatot vár alkalmazottaitól arról, hogy elítélik a homoszexualitást és a transzgender identitást.

Karen Pence-nek persze nem eshetett nehezére így nyilatkoznia, férje hírhedt homofób, aki Indiana kormányzójaként támogatta a törvényt, amely alapján vállalkozások visszautasíthatták volna, hogy melegeket szolgáljanak ki, politikusi karrierje előtt pedig lelkesen hirdette, hogy a homoszexualitásról le lehet nevelni az embereket. Mindemellett mindketten szélsőséges keresztények.

Karen Pence ráadásul korábban már 12 évig oktatott a hivatalosan is homofób intézményben, erre a kritikákra adott válaszában szóvivője, Kara Brooks is hivatkozott. Ő igyekezett úgy beállítani a dolgot, mintha azok, akik bírálják az alelnöknét, azok az iskola "vallási meggyőződését" támadják, nem pedig arról volna szó, hogy az Egyesült Államok elnökhelyettesének neje amerikai állampolgárok egy nagy csoportját csupán nemi identitása miatt ítél el. (Via BBC)