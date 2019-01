Az oltásellenes mozgalom jelenti az egyik legnagyobb veszélyt a földlakók egészségére

Az oltásellenességet is 2019 tíz legnagyobb közegészségügyi fenyegetése közé sorolta az ENSZ Egészségügyi Világszervezete (WHO). A jelenség főleg a fejlett, nyugati világban fenyeget, ahol például Olaszországban és Kaliforniában is újra járványt okoztak egykor már leküzdöttnek hitt betegségek.

Az illetékes amerikai hatóság, a CDC adatai szerint 2001 óta megnégyszereződött a beoltatlan csecsemők száma. Egy most megjelent tanulmány szerint pedig abból a 18 amerikai államból, ahol lelkiismereti alapon felmentést kérhetnek a kötelező védőoltások alól, 2009 óta 12-ben nőtt az ilyen felmentést kérők száma.

Ausztráliában, ahol már szintén okozott ez járványt, már 40000 beoltatlan gyereket tartanak nyilván.

Az oltásellenesség azóta vált nagyon népszerűvé, amióta egy azóta ezerszer cáfolt, visszavont, megsemmisített tanulmányban egy az azóta az orvoslástól eltiltott sarlatán a kutatás adatait meghamisítva azt állította, hogy a kötelező védőoltások okozhatják az autizmust. Mivel ezt azóta tényleg minden kétséget kizáróan sokszorosan cáfolta a tudomány, az oltásellenesek afféle futóvadlövészetbe kezdtek, újabb és újabb betegségek okát vélik felfedezni a védőoltásokban, függetlenül bármilyen ténytől és bizonyítéktól.