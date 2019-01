Orbán Balázs államtitkár szerint a magyar ellenzék akciói nem a magyar belpolitika részei

"Az erőszakos ellenzéki mozgalmaknak nincs közük a magyar belpolitikához" - jelentette ki Orbán Balázs, a Miniszterelnökség stratégiai államtitkára. Szerinte ugyanis a magyar ellenzék valójában külföldi "import", ami ráadásul "általában" kritizálja a kormányt. A magyar ellenzék valójában az elmúlt hetekben nagyon is konkrét ügyekben tüntetett: a túlóratörvény, a kormány alá rendelt közigazgatási bíróságok, és a propagandává silányított közmédia miatt. Orbán szerint ugyanakkor létezik egy "józan" ellenzék is, akik az importellenzékkel szemben nem törekednek a politikai nyugalom megzavarására. Hogy ők kik lehetnek, azt nem tudom, mert az elmúlt hetek tiltakozásainak egyik új eleme volt, hogy azokon az összes ellenzéki párt együtt lépett fel a Jobbiktól az MSZP-n, LMP-n, Momentumon, Párbeszéden át a DK-ig és a Liberálisokig.

Orbán ugyanebben a Hírtévének adott nyilatkozatában arról is beszélt, hogy Orbán Viktor volt az egyetlen európai politikus, aki aktívan kampányolt azért, hogy Nagy-Britannia az EU tagja maradjon. Mondjuk Nagy-Britanniát nem az EU akarja kirakni magából, hanem a brit választók szavazták meg két évvel ezelőtt, hogy országuk lépjen ki, és Theresa May brit miniszterelnök pont ma, az őt posztján megerősítő bizalmi szavazás után is arról beszélt, hogy mindenképpen kivezeti országát az EU-ból.