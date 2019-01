Rihanna beperelte az apját, mert a saját nevét használta

Rihanna beperelte az apját, mert az 2017 óta tehetségkutató vállalkozást működtet Fenty Entertainment néven. Ez az énekesnő szerint azért probléma, mert a név azt sugallja, hogy neki is köze lenne a céghez, pedig nincs. Rihanna is alapított ugyanis egy szépségápolási céget, amit a vezetékneve után Fentynek nevezett el.

Rihanna apja, a barbadosi Ronald Fenty 2017-ben az üzlettársával úgy alapította meg a cégét, hogy a weboldalon sokáig azt állították, Rihanna is az alapítók között van, pedig nincsen.

Az énekesnő most azt is szeretné elérni, hogy apja (akivel saját bevallása szerint is nehéz a viszonya) soha többé ne használhassa a Fenty nevet a cége nevében. (BBC)