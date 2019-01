Németh Szilárd megkapta a „Rosszat jóval győzd le” érmet Varsóban

„Az a hatalmas megtiszteltetés ért, hogy első magyarként vehettem át a »Rosszat jóval győzd le« érmet lengyel testvéreinktől Jerzy Popieluszko emlékének őrzéséért”

– jelentette be a Facebookon Németh Szilárd, aki egy kereszttel pózolt be a fotóhoz.

Az államtitkár azt is írta, hogy: „Köszönöm mindenkinek, aki lehetővé tette ezt! Külön öröm számomra, hogy Popieluszko atya családja is jelen volt a jeles eseményen a kobylkai Szentháromság templomban, és hogy egy vérereklyével is megajándékoztak.”

Jerzy Popiełuszkót 1984-ben hazafelé ismeretlen tettesek megállították, elrabolták, majd összeverték, és amikor megpróbált elmenekülni, megölték. Később kiderült, hogy a kommunista politikai rendőrség parancsára ölték meg, a rendszerváltás után sikerült is felkutatni a három gyilkosát, de csak az egyik katona vallotta be a tettét, és kért bocsánatot a családtól.