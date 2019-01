Kirobbant a kanadai-norvég jávorszarvasszobor-háború

Nem vette jó néven a saskatchewani Moose Jaw (Jávorszarvasállkapcsa), hogy a norvégiai Stor-Elvdal elhappolta tőlük a világ legnagyobb jávorszarvasszobrának kitüntető címét. A címet 31 éven át a város büszkesége, Mac csaknem tíz méter magas szobra viselhette, mígnem Norvégiában felállítottak egy ennél is rondább, és harminc centivel magasabb jávorszarvasszobrot.

"Nemzeti büszkeségünk a tét" - jelentette be erre Moose Jaw (Jávorszarvasállkapcsa) polgármestere, Fraser Tolmie, aki utalt rá, hogy már közadakozás is indult a projektre, hogy megmagasítsák Macet. Ötletpályázat is folyik, vannak, akik kalapot tennének Macre, mások már korcsolyát álmodtak a lábára, a pragmatikusabbak szerint elég volna az agancsát megnagyobbítani.

De Stor-Elvdal felelt a kihívásra. "Sajnálom, el kell keserítselek titeket, srácok. Továbbra is biztosítani fogjuk, hogy a mi jávorszarvasunk legyen a legnagyobb jávorszarvas a Földön, még sok-sok éven át" - válaszolta a Moose Jaw-iaknak (jávorszarvasállkapcsaiaknak) Linda Otnes Henriksen, Stor Elvdal polgármestere. Ők a szarvas lábát vagy agancsát nyújtanák meg igény szerint.

A norvég Dagbladet a Facebookon szavazásra bocsátotta olvasói között a kérdést, hogy melyik rusnya szobor a szebb. A szavazásban egyelőre fölényesen vezet a kanadai, de a CBC kanadai közszolgálati tévé híradója szerint a kommentek alapján úgy tűnik, sok kanadai vendégszavazat is érkezett. (Via CBC)