Megmotozták, és eljárást indítottak a Momentum EP-listavezetője ellen a rendőrök

Tiltott pirotechnikai eszköz veszélyeztető használatára hivatkozva szabálysértési eljárást indítottak a rendőrök Cseh Katalin, a Momentum EP-listavezetője ellen, állítja maga a politikus a Facebook-oldalán.

Leírása szerint a szombati, Várkert bazár előtti tüntetés végén egymagában, a fotósok kedvéért pózolt egy lila füstölővel - olyan fajtával, amiket játékboltokban teljesen legálisan forgalmaznak. Fél órával később, amikor egyedül, gyalog a Fő utcán hazafele tartott, a Francia Intézetnél, a tüntetés helyszínétől több száz méternyire négy rendőr fogta körbe. Majd még egy rendőrfurgon is lefékezett. Igazoltatták, ruházatát átvizsgálták "átnézték a személyes tárgyaimat, a telefonomat, belelapoztak a jegyzetfüzetembe, kinyitották a pénztárcámat", írta. Az igazoltatás okáról nem tájékoztatták.

Itt kell megjegyezzem, hogy Budapesten ezt most törvényesen megtehetik a rendőrök, mert újra fel vannak függesztve az állampolgárok jogai. Fokozott ellenőrzés van, ilyenkor a rendőrök akárkit, akárhol igazoltathatnak és megmotozhatnak (rendőrül: átvizsgálhatják a ruházatát) ok és indok nélkül. Hogy ez arra is felhatalmazza-e őket, hogy az igazoltatott telefonjába, jegyzeteibe is beleolvassanak, arról levélben érdeklődtem a BRFK-nál.

A ruházatátvizsgálás-igazoltatás-várakoztatás-semmiről sem tájékoztatás után aztán közölték vele, hogy szabálysértés vétség miatt eljárás alá vonták, levélben küldik majd az idézést.