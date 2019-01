Most csak sodródjunk!

Nehezebben induló hétvégi délelőttökre kitalált sorozatunk ismét jelentkezik, ezúttal egy tavaly életre hívott DIY-kiadó, a Baby Gorilla Records összeállításával.

A kazettákra és vinylre dolgozó kiadót Debreczi Ákos és Kókai (Kutya) Márton alapította tavaly év elején, és a cél az volt, hogy felületet kapjanak a hazai és környező országból érkező zenekarok, akik valami izgalmas és eredetit dolgot hoznak össze a a stoner, pszichedelikus rock, noise, modern blues műfajokban. Inspirációs forrásként ott volt Ákos régóta futó tilosos műsora, a Freedom Run, első kiadványuk pedig rögtön egy nagy dobás lett: náluk jelent meg Magyarországon a King Gizzard and the Lizard Wizard szabad licenszes albuma. Azóta pedig olyan hazai zenekarok csatlakoztak hozzájuk, mint a Grabanc, az Entrópia Architektúra vagy a Lemurian Folk Songs.

Minden továbbit a kiadó honlapján, illetve Facebook-oldalán lehet megtalálni, a Keretblogon pedig olvasható egy hosszabb interjú az alapítókkal.

A válogatás mellé kaptunk egy beköszöntőt is:

„Sziasztok! Mi Ákos és Kutya volnánk, azaz a Baby Gorilla Records. A lemez gyüjteményünkből és természetesen a kiadóval dolgozó bandák, szerintünk legjobb hanganyagaiból hallhattok. Egyet se féljetek, a nóták feléhez van csak közünk, nem szuszakoltunk bele mindenkit, igyekeztünk egy lebegtetősből tompulósba úszó, kábult vasárnapi mixet összehozni nektek. Rengeteg világszínvonalú, vagy legalábbis helyes irányba tartó, hazai előadó motoszkál az undergroundban, a megérdemelt figyelemre várva, akiknél nem megalkuvás kérdése a művészet. Hangsúlyoznám, nem önmaguknak való tehetségek, megnemértett performanszára gondolok. A 60-as évek blues-rockja többedik reneszánszát éli, ma európában, modern pszichedéliával higítva. Nálunk még csak homályos körvonalait látjuk, a pár száz kilométerre már virágzó, stoner-rock kultúrának, pedig az igény megvolna rá. Három kontinens bandái képviseltetik magukat ebben a válogatásban, hogy nektek is meghozzák a keveteket, köztük a Thir Planet, egy még meg nem jelent dalával. Természetesen ennek a szubzsánernek is megvannak a szélsőségei, amiért mi nyilván rajongunk, de ezt majd megbeszéljük, ha már magatokhoz tértetek, most csak sodródjunk!”

Ezek pedig az elhangzó dalok:

King Gizzard and the Lizard Wizard - Polygondwanaland (BGR kiadvány)



Causa Sui - Euporie



Goat - Goathead



Deley - Night Garden (BGR)



Colour Haze - Mind



Lemurian Folk Songs - Grand Sanctuary (BGR)



All Them Witches - Easy



Hold Station - Take a Ticket (BGR)



Third Planet - Eyes Wild Open (BGR)



Black Keyes - Little Black Submarine



Radiow Moscow - Lucky Dutch



Evil Twin - Gotta Run (BGR)



Full Tone Generator - Shermin Drive (BGR)



Yawning Man - Ghost Beach



Űrhajó - Mother (BGR)



Sorozatunk korábbi playlistjeit itt lehet meghallgatni.