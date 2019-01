Akkorát tévedett a spori az NFL elődöntőjében, hogy még a kedvezményezett csapat sztárja is cukkolja

Mint minden sportban, amiben bírók is szerepet kapnak, elő-előfordulnak bírói tévedések is. Még a meccset döntően befolyásolók is, de azért az ritka, hogy egy egészen látványos, már élőben is feltűnő szabálytalanságot nézzenek el úgy, hogy az lényegében el is döntse a mérkőzést.

Vasárnap az NFL első elődöntőjében, a Nemzeti Főcsoport döntőjében, a New Orleans Saints és a Los Angeles Rams meccsén viszont pont ez történt. A meccs vége felé jártunk, 20:20-as állásnál. A Saints már a Rams térfelének közepén járt, 3. és tíz következett, vagyis tíz jardot kellett volna megtenniük, hogy folytathassák a támadást. Mivel ekkor már két perc se volt hátra, ha ez sikerült volna nekik, majdhogynem biztosan megnyerik a meccset. Már csak az órát kellett leketyegtetniük és lőniük egy viszonylag egyszerű, közeli mezőnygólt.

Ekkor jött a Saints irányítójának egyszerű kis passza a pálya jobb szélére kivágó elkapó felé. Nem volt egy jó passz, ha a Rams védője észnél van, simán megszerezhette volna a labdát, és mert senki sem állt közte és a Saints endzone-ja között, akár hat pontot is szerezhetett volna. Nickell Robey-Coleman ennél egyszerűbb megoldást választott. Saját bevallása szerint is csak a Saints pontszerzését akarta megakadályozni, akár szabálytalanság árán is. Így hát gyakorlatilag szóról szóra megvalósította a pass interference nevű szabálytalanság szabálykönyvi definícióját, miszerint úgy érintkezett a támadóval, hogy közben egyáltalán nem próbálta megjátszani a labdát, csupán meg akarta akadályozni ellenfelét ugyanebben. Nézzék:

Én amúgy nagyon védelempárti vagyok, eléggé idegesít, hogy az NFL-ben rendre befújják, ha egy teljes sebességgel robogó védő csak a szuperlassításokból kivehetően egy tizedmásodperccel korábban ér oda az elkapóhoz, mint a labda. De ennél a jelenetnél már az élő közvetítésben egyértelmű volt a szabálytalanság. De annyira, hogy Robey-Coleman nem is ünnepelt a szerelés után, annyira biztos volt ő is abban, hogy lefújják. A meccs után, amikor megmutatták neki a felvételt, kertelés nélkül ki is mondta: "hát hogy a fenébe ne, ez nyilván pass interference volt!"

Ez tehát mindenkinek nyilvánvaló volt, kivéve a bírókat, akik nem fújtak semmit. A Saints kénytelen volt mezőnygólt rúgni, a Rams a hátralevő időben egyenlített, majd a hosszabbításban meg is nyerte a meccset. Ami után egyik legnagyobb sztárjuk, a meccsen amúgy szinte észrevehetetlen Todd Gurley ezt a poént sütötte el a Twitteren: