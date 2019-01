45 fokot hoz a héten az ausztráliai hőhullám

45 fokot is mérhetnek a héten a dél-ausztráliai Adelaide-ben az meteorológusok szerint, ezzel veszélybe is kerülhet a város hőmérsékleti rekordja, ami a város keleti oldalán 45,7 Celsius, amit 2009-ben mértek, a nyugati oldalon pedig az 1939-ben mért 46,1 fok. Az előrejelzések szerint az eheti hőhullám keményebb lesz a múlthetinél is, amikor olyan részei is voltak Dél-Ausztrália államnak, ahol egymást követő 4 napon is 40 fok fölötti hőmérsékletet mértek.

Lehűlést péntekre ígérnek: akkor csak 33 fok lesz a maximum. A hatóságok azt tanácsolták Adelaide 1,3 millió lakójának, hogy igyanak sok vizet, kerüljék a fizikai megterhelést, légkondizzanak, és figyeljenek az öregekre és a gyerekekre.

Tasmaniában közben erdő- és bozóttüzek pusztítanak a nagy meleg miatt. (Guardian)