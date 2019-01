Este jön a hó

Éjjel az országban a kezdetben gyengén felhős északi tájakon is fokozatosan beborul az ég. Az éjszaka első feléig hozzávetőleg a Nagykanizsa-Budapest-Nyíregyháza vonaltól délre várható váltakozó intenzitású havazás, majd a hóesés észak felé terjed, reggel az Északi-középhegység térségét is eléri. Szerdán délen délelőtt, északon délután megszűnik a tartós csapadék, és inkább már csak elszórt hószállingózás fordulhat elő. Szerda délután délkeleten helyenként a felhőzet is felszakadozhat. Az északkeleti szelet néhol élénk lökések kísérik.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -1 és -10 fok között alakul, az éjszaka első felében, északon lesz a hidegebb. A legmagasabb nappali hőmérséklet +2 és -3 fok között várható, délkeleten, délen valószínű gyenge olvadás. (MTI)